Bebek arabasıyla kamufle etmişler: Gizli geçitten girilen kahvehaneye baskın

Adana'da mühürlenen kahvehanenin kapısına bebek arabası konularak kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskında düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre, yıllbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Devriye Ekipleri'nde görevli polisler, Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 3'üncü katında ruhsat bir eğlence mekanının faaliyet gösterdiği bilgisine ulaştı.

MASKESİZ GİRİLMEZ

Kapısında 'Maskesiz Girilmez' yazan ruhsatsız eğlence mekanına baskın yapan ekipler, içeride eğlenen yüzlerinde maske olmadığı öne sürülen 30 kişiyi yakaladı. Aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişinin kimliklerini toplayan polis, koronavirüs tedbirlerini ihlalden işlem yapmaya başladığı sırada, daha önce kumar oynattığı iddiasıyla mühürlenen üst kattaki kahvehaneden seslerin geldiği fark edildi. Üst kat ışıklarının yanmasından da şüphelenen polis, kahvehaneye de baskın yaptı.

PENCEREDEN GİRDİLER

Üst kata çıkan polisler, mühürlü demir kapının önüne bebek arabasının bırakıldığını, merdiven dairesindeki pencerenin açık olduğunu gördü. Pencereden giren ekipler, içeride kumar ve oyun oynayan 30 kişiyi yakaladı. Bebek arabası ile kamufle edilmeye çalışılan mühürlü kahvehanedeki ve alt katındaki ruhsatsız eğlence mekanındaki toplam 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlalden ve kumar oynamaktan cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ruhsatsız eğlence mekanı Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerce mühürlenirken, her iki iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.