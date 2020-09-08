BDDK'dan kredi kartlara yeni düzenleme: Vatandaş mevduatı kadar limit yükseltebilecek

Gelirini beyan edemeyenlerin eğer bankada mevduat ya da altın hesabı varsa kredi kartı limiti yükseltilebilecek. Mevcut uygulamada geliri beyan edemeyenlere 2 bin lira limitli kredi kartı tahsis edilebiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) yaptığı bir çalışmaya göre gelirini beyan edemeyen ancak bankada 50 bin liralık mevduat hesabı olan bir kişiye mevduatı kadar kredi kartı limiti verilebilecek.

Hürriyet'in haberine göre, BDDK’nın hazırladığı banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan taslağa göre, gelirini gösteremeyenlerin kredi kartı limiti yükseltilebilecek. Bankalar müşterilerine kredi kartı limiti belirlerken çeşitli kriterleri dikkate alıyorlar. Müşteriden gelirlerini beyan etmeleri isteniyor.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamıyor.

LİMİT YÜKSELEBİLECEK

9 Temmuz tarihinde yapılan bir düzenleme ile de ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi halinde kredi kartı limiti 2 bin lira olarak belirlendi. Limit daha önce bin 300 liraydı. 9 Temmuz tarihindeki düzenleme ile limit yükseltilmişti.

BDDK’nın yeni hazırladığı taslağa göre, mevcut yönetmeliğe, “Kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilir” cümlesi ekleniyor. Böylece bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limiti tahsis edilebilmesinin yolu açılıyor.

PARAYA GÖRE LİMİT

BDDK, yapacağı düzenleme ile geliri beyan edemeyen müşterilere banka hesaplarındaki nakit varlıkları karşılığında kredi kartı limiti tahsis edilebilecek. Aylık gelirini beyan etmeyen müşterilere 2 bin lira azamı limit sınırlaması bu kişilerin banka hesaplarındaki nakit varlık tutarlarını geçmemek kaydıyla uygulanmayacak.

Bankada diyelim ki 20 bin lira varsa 20 bin lira, 60 bin lira varsa 60 bin liralık kredi kartı tahsisi yapılabilecek. Ancak limit tahsis edilirken uygulamanın nasıl olacağı bankalardan gelen önerilerle şekillenecek. Bankada nakit varlığın sadece bir ya da iki gün tutulmasının daha sonra çekilmesinin kredi kartı limitini artırmaya yeterli olup olmayacağı buna göre şekillenecek.

UZAKTAN İLETİŞİME UYGUN SÖZLEŞME

Kredi kartı sözleşmelerinin uzaktan iletişim araçları aracılığıyla imzalanmasının yolu bu yılın haziran ayında çıkan 7247 sayılı yasa ile düzenlenmişti. BDDK’nın hazırladığı yönetmelik taslağında sözleşmelere ilişkin olarak da, sözleşmenin kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az 12 punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde olması gerektiği düzenlendi. Sözleşmelerin 12 punto olması gerektiği mevcut yönetmelikte de vardı.