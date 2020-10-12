BBC Türkçe ve DW'den terör örgütü PKK'yı gizleme çabası: Tek kelime etmediler

Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerleşim yerlerini hedef alan yangınların faili DW ve BBC gibi Türkçe yayın yapan yabancı medya kuruluşları tarafından gizlendi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yangınların terör örgütü PKK'nın 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' tarafından üstlenilmesine rağmen Türkçe yayın yapan yabancı medya kuruluşlarında yer almadı. BBC ve DW'de yangınla ilgili yer verilen haberde yangını kimin üstlendiğine dair bilgiler gizlendi.

PKK'NIN ÜSTLENMESİNE RAĞMEN "SABOTAJ İHTİMALİ" DEDİLER

Hatay'da büyük hasara yol açan yangınlarla ilgili haberde yalnızca "sabotaj ihtimali" ifadeleri yer aldı.

PKK İLE İLGİLİ HABER SAYISI SIFIR

Türkiye aleyhinde yapılan kurmaca haberleriyle sık sık gündeme gelen BBC Türkçe 1 Haziran- 1 Eylül tarihleri arasında da orman yangınları ile ilgili 14 haber yapmış ancak PKK'nın yangınları üstlenmesi ile ilgili sadece 3 haber yapmıştı. Deutsche Welle haber sitesinde ise aynı tarihlerde orman yangınları ile ilgili haberlerin sayısı 11 iken PKK ile ilgili haberlerin sayısı 0 olmuştu.