Bazı iller için sağanak yağış uyarısı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ekim 2020 hava durumu tahminlerine göre, bazı illerimizde kuvvetli rüzgar, yağış ve dolu etkisini gösteriyor. Yurt genelinde ise hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR UYARISI

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Osmaniyer ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve bu akşam saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu