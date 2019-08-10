Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda İETT, metrobüs, metro ücretsiz mi?

Bayramda otoyollar ücretsiz mi? sorusu Kurban Bayramı'na saatler kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019 Pazar gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 11 Ağustos, 4. günü ise 14 Ağustos olacak. Tatilde yollara çıkacak olanlar Bayramda İETT, metrobüs, metro ücretsiz mi? bilmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karanameye göre Bayramda otoyollar ücretsiz mi? sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor..

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum" dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)