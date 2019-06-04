Bayramda İETT Otobüs, Metro, Metrobüs ücretsiz mi? İstanbulda bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul’da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktığımız şu günlerde Ramazan Bayramını kutluyoruz. Bayramda eş, dost, akraba ve komşu ziyaretleri yapmak, müminler arasında kardeşlik bağını güçlendirmek çok önemlidir. Yaşlıları ziyaret etmek ve onların elini öpmek de bayramın önemli yanlarındandır. Ramazan Bayramı sabahı erkekler bayram namazına giderler, aile kahvaltısı yapılır ve büyükler ziyaret edilir. Bayramda yakınlarına, akrabalarına ya da arkadaşlarına gitmek, gezmek isteyen insanlar da toplu taşımayı kullanıyorlar. Peki, İstanbul’da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis’i aldığı kararla Ramazan Bayramı’nda belediye bağlı tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Alınan karar gereği; metro, metrobüs, İETT otobüsleri ve şehir hatları vapurları 4, 5 ve 6 Haziran günleri ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Bu kapsamda yolcularımız bayram boyunca İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan; İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel’den kartlarını okutarak ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bayram süresince İETT; 4 bin 524 araç, 42 bin 062 sefer ile hizmet verecek. Yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNEMİ

Dini bayramlar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki bayramda da İslamın gereği doğrultusunda hareket edilmektedir.

Ramazan Bayramı on bir ayın sultanıdır. Dinlerine bağlı olan Müslümanlar bu bayramdan önceki otuz gün boyunca oruç tutarlar ve daha fazla ibadet ederek Allah’tan af dilerler. Bu otuz günlük sürede ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Müslümanlar iki kat daha fazla sevap kazanmaktadırlar. Bu bayram sadece ibadet edilen bir bayram olarak değil aynı zamanda insanları bir araya getiren ve küslerin barıştığı bir bayramdır. Aynı zamanda yoksul ve fakirler de bu bayramda unutulmaz ve onlara da bayram sevincini yaşatılmaktadır. Çocukların kapı kapı dolaşıp şeker topladığı bir bayramdır Ramazan Bayramı. İnsanların birbirleri ile ilişkilerinin güçlendiği, aile bağlarının kuvvetlendiği bir bayramdır. Bu bayramda çocuklar kadar büyüklerde sevinmek, ilgi görmek isterler. Bu yüzden büyükleri ziyaret edip ellerini öpmek onları dünyanın en mutlu insanları haline getirebilir.

BAYRAMDA OKUNACAK DUALAR

Rabbimiz! Sen sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sav'e, Ademoğlunun yaptığı her amelin karşılığı vardır. Ancak oruç müstesna, onun karşılığını ancak ben veririm diyorsun. Bizler de oruç tuttuk ya rabbi, bu orucun sevabı olarak bizleri Cennetine kavuştur. Sevgili Peygamberimize bizleri komşu eyle ya rabbi.

Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamladığımız şu bayram sabahında, sıcak yataklarından kalkarak, sana el açan bu mü'min kulların sana iltica ediyor, yalnızca Senden yardım diliyor, dualarımızı kabul eyle.

Mukabelesiyle, sahuruyla, iftarıyla, fitresiyle zekatıyla, orucuyla teravihi ile Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul eyle. Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri, yapmış olduğumuz hayır ve iyilikleri sen dergahı izzetinde makbul eyle.

Ya ilahel alemin! Senin sevgili peygamberin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bizlere, O öyle bir cennet ki, sadece oraya oruçlular girecek. Bizler de oruç tuttuk. Bu bayram sabahı bayram namazını kılarak, bayram yapmaya hak kazandık. Bizleri vad ettiğin Reyyan ismindeki cennetine girenlerden eyle.

Bu bayram sabahı rahmetin sağnak sağnak yağdığı bu sabah senin kapına, boyun bükerek, duayı müminin en samimi ibadeti bilerek, sığınılacak tek kapının "Senin kapın" olduğunu bilerek geldim Ya rab!

"Eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versindi" (Furkan 77) Ayet-i Kerimesine sığınarak, Vahyinin, senin kulun ile konuşman olduğunu bilerek, ellerimi açtım Rahmetine Yarab! Huzurunda boynumu büküyor, aczimi yüreğimde hissediyor, Sen Rab, ben ise kulunum diyorum! "İyy, kena'büdü ve iyy, kenestaîn!" Yalnız sana inanıyor ve yalnız senden yardım diliyorum! Yanı başımdasın Rabbim! Tek sığınağımsın! Ve sen bana şah damarımdan daha yakınsın! Sen "SEM'İ"sin, duamı işitensin! Sen "BASİR"sin, beni gören ve gözetensin!

Kapına geldim bu bayram sabahı! Bu bayram sabahı camileri dolduran mü'minlerle birlikte el açtım, dualarımın kabulu için vesile kıldım, taptığım inandığım TEK kapıma geldim, bu aciz elleri kudretinle tut Rabbim, geri çevirme!

Sen "Rab"sin ben "Kul" olanım. Eksiğim günahım çok. Ama senin "kulun" olmakta şeref duyan, bahtiyar olanım Ya rab.

Sen, bu elleri, bu bayram sabahı camileri doldurarak, bayram yapmak için camilere gelip ellerini sana açıp yalvaran, sana uzanan milyonlarca güzel el arasına kat, onların arasında, duası Kabul olanların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun dualarını da kabul eyle Yarabbi!