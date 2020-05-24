Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi
24 Mayıs 2020 Pazar 07:43 | Son Güncelleme:

Bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi

Bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi

Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde kılınamayacak olan Ramazan Bayramı namazı vaktinde, 81 ilde 90 bin camiden tekbir sesleri yükseldi.İzmir'de de bayram namazı kılınmadığı için camiler boş kalsa da minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Ramazan Bayramında camilerin kapalı olacağını ve bayram namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Önlemler kapsamında İzmir’de camiler kapılar kapalı tutulurken, cami avlusu boş ve sessiz kaldı.

Geçtiğimiz günlerde korsan müzik saldırısına maruz kalan camilerden olan Çiğli ilçesindeki Egekent Merkez Camii’nde, bayram namazı saatinde, namaz kılınmadı ama minareden tekbir sesleri yükseldi.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu! İşte camilerin açılış tarihi
Ramazan Bayramı namazı saati camilerde tekbir sesi yükseldi
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Türkiye'ye gelmek istiyorlar
Bakan Albayrak: En iyi 20 ülke arasındayız
Bakan Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını gerçekleştirdi, Mehmetçikle iftar yaptı
Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk televizyon tarihine geçen en saçma sorular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları