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  3. Bayram öncesi köprü ve bedelli mesaisi 

Bayram öncesi köprü ve bedelli mesaisi 

Bayram öncesi köprü ve bedelli mesaisi 

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçişlere af getiren, hurda teşvikini artıran ve maden işletmecileri için destek düzenlemesi de getiren mini ekonomik paket ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor.

Ekonomik paketin ardından, Genel Kurul’da 1111 Sayılı Askeri Kanunu’nda değişiklik öngören yasal düzenleme görüşülecek. 

KOMİSYONLAR ÇALIŞACAK 

Bedelli askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen yasa teklifinin Ramazan Bayramı öncesi Genel Kurul’da geçirilmesi planlanıyor. İki yasal düzenlemenin, hafta içerisinde görüşmelerinin tamamlanmaması halinde alınan karar gereği Genel Kurul 1 Haziran Cumartesi günü de çalışacak. TBMM’de kurulan araştırma komisyonları çalışmalarını sürdürecek. Siyasi parti grup toplantılarının da yapılacağı TBMM’de, Meclis Başkanı Mustafa Şentop çarşamba günü parlamento muhabirleriyle iftar davetinde buluşacak. 

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