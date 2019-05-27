Bayram öncesi köprü ve bedelli mesaisi 

Ekonomik paketin ardından, Genel Kurul’da 1111 Sayılı Askeri Kanunu’nda değişiklik öngören yasal düzenleme görüşülecek.

KOMİSYONLAR ÇALIŞACAK

Bedelli askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen yasa teklifinin Ramazan Bayramı öncesi Genel Kurul’da geçirilmesi planlanıyor. İki yasal düzenlemenin, hafta içerisinde görüşmelerinin tamamlanmaması halinde alınan karar gereği Genel Kurul 1 Haziran Cumartesi günü de çalışacak. TBMM’de kurulan araştırma komisyonları çalışmalarını sürdürecek. Siyasi parti grup toplantılarının da yapılacağı TBMM’de, Meclis Başkanı Mustafa Şentop çarşamba günü parlamento muhabirleriyle iftar davetinde buluşacak.