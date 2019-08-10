Bayram öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

Kurban Bayramı tatili başladı. Dün mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. İstanbul’un çıkış noktalarında ve köprü girişleri Anadolu istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Gece saatlerinde ise Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55’inci kilometresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Bu sabah ise tatilcilerin yollara düşmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu hafifledi.

Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü.

İBB BU SABAH PAYLAŞTI

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'de yoğunluk haritasını sosyal medyadan paylaşırken, vatandaşları da uyardı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Günaydın İstanbul! Cumartesi sabahında trafik yoğunluğu yüzde 8 seviyesinde. Emniyet kemeriniz takılı, yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü yollardaki son durumu paylaştı. Yaymlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı ile Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak sağlanıyor.

YOLLARDA SON DURUM

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yollarından devam ediyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ermenek-Mut yolunun 12-19. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37. kilometrelerinde üstyapı işleri yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten Karakeçili-Bala-Ankara istikametinde iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu inşaatı kapsamında Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleşiyor.

Suluova-Amasya yolunun 27-29. kilometrelerinde Amasya Otogar Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında bölünmüş yolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.