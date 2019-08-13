Bayram ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor?

Bayram ne zaman bitiyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 dini günler takvimi içerisinde Kurban Bayramı’nın tarihini de paylaşmıştı. 4 gün sürecek olan tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Ancak uzatılması yönünde resmi bir açıklama gelmedi. Tatil için şehir dışına çıkanlar tatilinin kaç gün olacağını, bayramın ne zaman bittiğini sorguluyor. Tatilden dönüşü planlayacaklar olanlar Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

BAYRAM NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatili 4 gün olarak belirlendi. Bayram tatili 9 gün olmayacak. Şirketlerinden izin almayanlar için 14 Ağustos Çarşamba günü bayram tatili sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili uzatılması ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Kurban Bayramı tatil günler şu şekilde:

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.