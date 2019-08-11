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  3. Bayram namazından çıktı, bir anda yere yığıldı! İnanılmaz olay

Bayram namazından çıktı, bir anda yere yığıldı! İnanılmaz olay

Bayram namazından çıktı, bir anda yere yığıldı! İnanılmaz olay

İzmit'te bayram namazına giden 19 yaşındaki R.A., namaz çıkışında başında bir acı hissederek yere yığıldı. Gencin başından kan geldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla gelen acil sağlık ekipleri gencin yorgun mermiyle vurulduğunu belirledi.

Olay, İzmit Yenikent Mahallesi Şehit Kazım Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bayram namazına giden R.A., namaz çıkışı evine gittiği sırada başında bir acı hissederek yere yığıldı. Gencin başından kan geldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede gencin yorgun mermiyle vurulmuş olabileceğini değerlendirerek R.A.'yı ambulans ile Kocaeli Devlet Hasyanesi'ne kaldırdı.

Gencin hastanede çekilen tomografisinde başındaki mermi çekirdeği görülürken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. R.A., başındaki mermi çekirdeğinin çıkarılması için ameliyata alındı. Polis R.A.'ya isabet eden mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

DHA

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