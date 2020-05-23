Bayram namazı saat kaçta? İl il Bayram namazı saatleri 2020!

Bayram namazı bayramın birinci günü cemaatle kılınan bir namazdır. Bayram namazı saatleri de camiye gidemeyen ve evinde ibadet etmeyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayına 24 Mayıs Pazar günü kutlayacağımız Ramazan Bayramı ile veda ediyoruz. Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl bayram namazı yerine duha yani kuşluk namazı kılınacak. Bayram namazı vakitleri de bu bağlamda merak ediliyor. İşte il il bayram namazı saatleri...



BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre bayram namazı saati İstanbul 06.13, Ankara’da 06.00, İzmir ise 06.26 olarak açıklandı. İşte 81 ilin bayram namazı saati 2020:

Adana bayram namazı saati: 05:57

Adıyaman bayram namazı saati: 05:43

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:12

Ağrı bayram namazı saati: 05:20

Aksaray bayram namazı saati: 05:59

Amasya bayram namazı saati: 05:47

Ankara bayram namazı saati: 06:00

Antalya bayram namazı saati: 06:15

Ardahan bayram namazı saati: 05:18

Artvin bayram namazı saati: 05:21

Aydın bayram namazı saati: 06:25

Balıkesir bayram namazı saati: 06:21

Bartın bayram namazı saati: 05:58

Batman bayram namazı saati: 05:32

Bayburt bayram namazı saati: 05:30

Bilecik bayram namazı saati: 06:11

Bingöl bayram namazı saati 05:32

Bitlis bayram namazı saati: 05:26

Bolu bayram namazı saati: 06:03

Burdur bayram namazı saati: 06:15

Bursa bayram namazı saati: 06:15

Çanakkale bayram namazı saati: 06:25

Çankırı bayram namazı saati: 05:56

Çorum bayram namazı saati: 05:50

Denizli bayram namazı saati: 06:20

Diyarbakır bayram namazı saati: 05:35

Düzce bayram namazı saati: 06:05

Edirne bayram namazı saati: 06:21

Elazığ bayram namazı saati: 05:37

Erzincan bayram namazı saati 05:34

Erzurum bayram namazı saati: 05:27

Eskişehir bayram namazı saati: 06:10

Gaziantep bayram namazı saati: 04:48

Giresun bayram namazı saati: 05:36

Gümüşhane bayram namazı saati: 05:32

Hakkari bayram namazı saati: 05:22

Hatay bayram namazı saati: 05:55

Iğdır bayram namazı saati: 05:15

Isparta bayram namazı saati: 06:14

İstanbul bayram namazı saati: 06:13

İzmir bayram namazı saati: 06:26

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 05:49

Karabük bayram namazı saati: 05:58

Karaman bayram namazı saati: 06:05

Kars bayram namazı saati: 05:18

Kastamonu bayram namazı saati: 05:53

Kayseri bayram namazı saati 05:52

Kilis bayram namazı saati 05:50

Kırıkkale bayram namazı saati: 05:58

Kırklareli bayram namazı saati: 06:19

Kırşehir bayram namazı saati: 05:57

Kocaeli bayram namazı saati: 06:10

Konya bayram namazı saati: 06:06

Kütahya bayram namazı saati: 06:13

Malatya bayram namazı saati: 05:42

Manisa bayram namazı saati: 06:25

Mardin bayram namazı saati: 05:34

Mersin bayram namazı saati: 06:00

Muğla bayram namazı saati: 06:24

Muş bayram namazı saati: 05:28

Nevşehir bayram namazı saati: 05:56

Niğde bayram namazı saati: 05:57

Ordu bayram namazı saati: 05:38

Osmaniye bayram namazı saati 05:53

Rize bayram namazı saati: 05:27

Sakarya bayram namazı saati: 06:08

Samsun bayram namazı saati: 05:43

Siirt bayram namazı saati: 05:28

Sinop bayram namazı saati: 05:46

Sivas bayram namazı saati: 05:44

Şanlıurfa bayram namazı saati: 05:42

Şırnak bayram namazı saati: 05:27

Tekirdağ bayram namazı saati: 06:19

Tokat bayram namazı saati: 05:44

Trabzon bayram namazı saati: 05:30

Tunceli bayram namazı saati: 05:35

Uşak bayram namazı saati: 06:17

Van bayram namazı saati: 05:21

Yalova bayram namazı saati: 06:13

Yozgat bayram namazı saati: 05:53

Zonguldak bayram namazı saati: 06:01

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RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah'a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.

BAYRAM GECELERİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER

Bayram geceleri kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye olunmuştur.

Mü’minlerin annesi Ümmü Habîbe Remle Binti Ebû Süfyân radıyallahu anhümâ, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi:

“Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rek`at namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar” veya “Ona cennette bir köşk yapılır.” (Müslim, Müsâfirîn 103)

Allah dostları mübarek gün ve gecelerde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

İbn-i Mesut‘tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

İbn-i Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

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