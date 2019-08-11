Bayram mesajları: En güzel, resimli, komik Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Bayram mesajları, Kurban Bayramının birinci günü araştırılıyor. Kurban Bayramı mesajları ve kutlama sözleri yoğun ilgi görüyor. Bayramlar her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Müslümanlar bir araya gelerek bayramlaşıyorlar. Bu bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Kurban mali bir ibadet olması yanı sıra, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunan bir ibadettir. Vatandaşlar sevdiklerine mesajlar göndererek bayramlarını kutluyorlar. En güzel, resimli, komik Kurban Bayramı mesajları haberimizde sizlerle.

EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Hatırlamanın ve paylaşmanın insanlar üzerindeki etkisinde manevi rolü olan bayramınızı en içten duygu ve hassasiyetlerimle kutlarım. Kurban bayramınız mübarek olsun.

Bizi diğer milletlerden ayıran ve milletçe ortak duygu ve düşünce dünyamıza derinlik katan bayramlardan biri daha geldi. Mübarek kurban bayramımızın sağlık, esenlik ve güzellikler getirmesini dilerim.

Kurban Rabbimizden gelip yine ona gideceğimizi bizlere anlatan bir güzelliktir. Bu güzelliği yaşamımıza yansıtmak dileğiyle, hayırlı bayramlar dilerim.

Paylaşmak beraberinde insanı değerleri de yükseltir. Paylaşmak bayramlarımıza anlam katan kadim duyguların başında geliyor. Bu duyguyu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Nice yıllarda sağlıkla buluşacağımız bayramlarımız olsun.

Manevi iklimi gönül dünyamızda yaşatan kurban bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor, size ve ailenize hayır ve güzellikler diliyorum.

Bir tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile değişir dünya. Bayramlarımız tüm İslam coğrafyasına hayır ve güzellikler getirsin. Biraz tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile... Sevgiler.

Müslüman müslümana her gün bayram tadında yaklaşmalı ve aynı heyecanı hissetmelidir. Bu hassasiyet ve farkındalığı taşıyacağımız nice bayramlara...

İslam coğrafyasına gelecek huzurun mimari olması adına dua ettiğimiz mübarek kurban bayramımızı heyecan ve muhabbetle kutluyorum.

Kurban Bayramı vesilesiyle tüm samimi dualarınızın rabbimize ulaşmasını diliyor, hayırlı bayramlar temenni ediyorum

Bayramımızı heyecan ve sevgiyle karşılıyor, bu duyguyu beraber yaşamak için sizlerinde kurban bayramını kalbi hassasiyetlerimle kutluyorum.

Dünya"da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun...

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Havai’de evin Miami’de yazlığın olsun salonunda plazman olsun, yanında sevdiklerin uzağında düşmanın olsun, dokunduğun gümüş tuttuğun altın olsun iyi bayramlar.

Kurban alamadım diye üzülmeee! KURBAN yaz 05(KENDİ NUMARANIZI GİRİN) yolla ablanız size Kurban olsun…