Bayram boyunca kesintisiz hizmet

Koronavirüse karşı büyük bir titizlikle çalışma yürüten Sincan Belediyesi ekipleri bayramda da boş durmadı, çalışmalarına devam etti. Vefa Destek Ekipleri vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Ekipler 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde yaşlılardan gelen 507 talebi yerine getirdi.

PASTANE DENETİMİ



Zabıta ekipleri ilçedeki pastaneleri denetledi, çalışanların kılık kıyafeti ile mekan ve üretim araçlarının temizliğine kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken hijyen kuralları çalışanlara tekrar hatırlatıldı. Maske ve eldiven kullanımı konusunda uyarılarda bulunan ekipler kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uyguladı. Bayram sürecinde açılış ve kapanış saatleri konusunda da işletmeleri bilgilendiren zabıta ekipleri, alışveriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

İLÇE PIRIL PIRIL



Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşamaları için bayram öncesinde olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da temizlik çalışmalarına devam etti. Ana cadde ve sokaklardan uzak mahallelere kadar her yer temizlendi, dezenfekte edildi. Cadde, sokak, park ve bahçelerin yanı sıra boş araziler yabani ot ve atıklardan arındırıldı. Ayrıca yeşil alanlara bakım yapıldı, çimler biçildi, gerekli alanlar dezenfekte edilerek vatandaşın kullanımına sunuldu.

LALE CADDESİ’NDE ONARIM ÇALIŞMALARI



Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen ihtiyaç noktalarında vatandaşların can güvenliğini korumak, ilçenin estetik görünümünü arttırmak amacıyla kaldırım yenileme ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Lale Caddesi’nde yoğunluk sebebiyle oluşan göçüklerin bakım ve onarım işleri tamamlandı. Vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SOKAKTAKİ DOSTLARA MAMA



Ekipler sokak hayvanlarının mama ve sularını da eksik etmedi. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince Sincan’ın dört bir tarafına mama takviyesi yapıldı.

Bu arada ekipler, gelen ihbar sonucu bir kedinin nefes alışında sıkıntı olduğunu tespit etti. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan sevimli kedinin durumu şu an gayet iyi.