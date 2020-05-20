Bayram alışverişi sosyal mesafeyi unutturdu, mağazaların önünde kuyruk oluştu

Salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Çocuklardan bazıları meydanda ve parklarda oyun oynarken, bazıları ise yürüyüş yaptı. Polis ekipleri ise parkta oynayan ve bankta oturan çocukları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Bazı aileler ise izni, çocuklarına bayramlık kıyafet almak için değerlendirmek istedi. Ancak alışveriş telaşıyla mağaza önlerinde sıra beklerken sosyal mesafe kuralı unutuldu. Aileler ve çocukları, ateş ölçümünün ardından içeri alındı. Zaman zaman mağaza içlerinde de sosyal mesafenin unutulduğu görüldü.

Soka çıkma sevinci yaşayan Serdar Aktaş, 'Annem bana bayramlık elbise aldı. İnanın çak mutlu oldum ve sevindim. Hiç dışarı çıkmamıştım. Bugün 4 saatlik izini doyasıya geçiriyorum' dedi.

Annesi Tuğba Aktaş ise, 'Bugün çocuklar için yasakların olmadığı bir gün. Bugün oğlumla beraber dışarı çıktım. Oğlum kendi biriktirdiği haçlığıyla kuşlara yem aldı. Bende kendisine bayramlık elbise aldım. Bugün çok mutluyuz" diye konuştu.

Mehmet Etli de, 'Çocuklarımla beraber çarşıya çıktık. Balon alıp güneşli havada dolaştık ve bayramlık kıyafet alıp evimize gideceğiz" dedi.

​DHA