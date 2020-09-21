Baykar Teknik Müdürü Bayraktar duyurdu: Kampanyada sayı 81 bin tablete ulaşıldı

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu. Baykar'ın ardından TUSAŞ'dan 5 bin tablet, Roketsan'dan ise bin öğrenciye tablet bilgisayar desteği geldi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Selçuk Bayraktar tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkenin her ilinden toplam yüz bin öğrencinin yarıştığı bilgisini veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki, ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. İmkan sunulduğunda, dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için TEKNOFEST paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik."

Bayraktar, Baykar adına 5 bin tablet bilgisayar hediye edeceklerini, paydaşların da kendilerini yalnız bırakmayacağına inandıklarını kaydederek, "Hep birlikte el ele vereceğiz, daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız." açıklamasında bulundu.

"FIRSAT EŞİTLİĞİYLE YOLA ÇIKTIK"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını bildirdi.

Engeller kaldırıldığında öğrencilerin kendilerini daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inandıklarını kaydeden Bayraktar, "Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak." şeklinde konuştu.

5 BİN TABLET DE TUSAŞ'DAN

Baykar'ın uzaktan eğitime destek için 5 bin tablet bilgisayar hediye etmesinin ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) de 5 bin tablet desteği vereceğini duyurdu.

TUSAŞ'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli teknoloji hamlesi gençlerimizin heyecanı ve gayreti ile büyüyecek. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için 5000 adet tablet de bizden. Güçlü eğitim, güçlü Türkiye için gençlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Milli teknoloji hamlesi gençlerimizin heyecanı ve gayreti ile büyüyecek. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için 5000 adet tablet de bizden. Güçlü eğitim, güçlü Türkiye için gençlerimizin yanındayız. ����✈️�� #MilliTeknolojiHamlesi — Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) September 21, 2020

ROKETSAN'DAN BİN ÖĞRENCİYE TABLET BİLGİSAYAR HEDİYESİ

Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de (Roketsan), Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurmasının ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu. Roketsan, "Gençlerimizin uzaktan eğitimine katkıda bulunabilmek adına paydaşlarından biri olarak, 1000 öğrencimize tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Hep birlikte ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak nice gençler yetiştirmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Gençlerimizin uzaktan eğitimine katkıda bulunabilmek adına @teknofestist paydaşlarından biri olarak, 1000 öğrencimize tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Hep birlikte ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak nice gençler yetiştirmek dileğiyle… #MilliTeknolojiHamlesi ������ https://t.co/yi9rtN5gKR — Roketsan A.Ş. (@roketsan) September 21, 2020

TÜRKSAT'TAN BİN ÖĞRENCİYE TABLET

TÜRKSAT sosyal medya hesabından, "Yeni eğitim ve öğretim döneminde uzaktan eğitim alacak öğrencilerimiz için Selçuk Bayraktar öncülüğünde başlatılan kampanyaya, TÜRKSAT olarak biz de 1000 tabletle katılım sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizin uzaktan eğitim imkânlarını artırabilmek adına 1000 tablet de TEI’den." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, eğitime destek verenleri sosyal medya hesabından böyle duyurdu. Bayraktar, "TEKNOFEST paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı: 81.000 Gençlerimiz bilgiye erişecek, Milli Teknoloji Hamlesi’nde çıtayı yükseltecek!" ifadelerini kullandı.