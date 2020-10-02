Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zerki Ergezen hayatını kaybetti

Ankara'da kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görenBayındırlık ve İskan eski Bakanı Zerki Ergezen, bugün hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan haberde Ergezen’in cenazesinin Ankara’da yapılacak devlet töreninin ardından memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

ZEKİ ERGEZEN KİDİR?

Zeki Ergezen, 2 Aralık 1949'da Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğdu. Mimar olan Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İI Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesidir. 19, 20, 21 ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili. 20. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevine seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Bayındırlık ve İskân Bakanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi olan Ergezen evli ve 4 çocuk babasıydı.