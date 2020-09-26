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  • Bayılma numarası ile vatandaşları dolandıran sahte simitçiye para cezası kesildi
26 Eylül 2020 Cumartesi 07:57 | Son Güncelleme:

Bayılma numarası ile vatandaşları dolandıran sahte simitçiye para cezası kesildi

Bayılma numarası ile vatandaşları dolandıran sahte simitçiye para cezası kesildi
DHA

Simitçi kılığına girip bayılma numarası ile kendini acındıran ve yardıma gelen insanları dolandıran şahsa 4 bin 237 TL idari para cezası kesildi.

Ankara'da simitçi kılığına girip bayılma numarası yapan ve kendisine yardıma gelenleri dolandıran E.H.'ye 4 bin 237 TL idari para cezası kesildi. E.H.'ye daha önce de toplam 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

DHA'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamalarına dayandırdığı habere göre, simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve yardıma gelen vatandaşları dolandıran kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda yakalanan E.H.’nin, daha önce de hakkında 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı ve aynı yöntemle birçok vatandaşın duygularını sömürerek dolandırdığı bildirildi.

4 BİN 237 TL CEZA

Emniyete götürülen E.H. hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 4 bin 237 TL idari para cezası kesildi. Açıklamada, "İyi niyetinizin suistimaline izin vermeyin. Bu ve buna benzer bir olayla karşılaşmanız durumunda lütfen bize bildirin" denildi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Burak Özçivit'ten oğ

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