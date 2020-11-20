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20 Kasım 2020 Cuma 00:05 | Son Güncelleme:

Bayburt'un altına buz eritme sistemi

Bayburt'un altına buz eritme sistemi

Bayburt Belediyesi, rampa ısıtma sistemini uygulamaya koyarak kentte bir ilki gerçekleştiriyor.

Bayburt Belediyesi, Kışla Çeşmesi Kar-Buz Eritme Sistemi Projesi kapsamında rampa ısıtma sistemini uygulamaya koyarak kentte bir ilki gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kışla Çeşmesi rampasında belediye ekiplerince asfalt kazıma işlemi başlatıldı. Rampada tabana döşenecek ısıtma sisteminin ardından tekrar asfalt uygulaması yapılarak kar-buz eritme sistemi tamamlanmış olacak. Kar yağışıyla birlikte otomatik olarak çalışacak olan kar-buz eritme sistemi sayesinde rampadaki buzlanma olayı tarihe karışacak.

KENTE YAYILACAK

Bu kış ilk kez Kışla Çeşmesi rampasında devreye girecek olan kar-buz eritme sistemi önümüzdeki yıldan itibaren şehrin ihtiyaç duyulan diğer noktalarında da hayata geçirilecek.

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