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15 Ekim 2020 Perşembe 09:19 | Son Güncelleme:

Bayburt'ta fosiller bulunan sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı

Bayburt'ta fosiller bulunan sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı
DHA

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı, koruma altına alındı.

Bayburt'un merkez ilçe sınırlarında yer alan ve milyonlarca yıllık fosillerinin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu alanda uzmanlar tarafından inceleme ve araştırmalar yapılacağı öğrenildi. Alandaki ammonit fosillerinin Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.

'SÜREKLİ FOSİL BULURDUK'

Bölgede çiftçilik yapan Hasan Kara, "Yaklaşık 35 senedir bu köyde yaşıyorum. Buralarda gezdiğimiz zaman fosiller bulurduk ve 'cin parası' derdik. Bu alanın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi bizleri mutlu etti. Yetkililerin, burada inceleme yapmasını istiyoruz" dedi.

<p>Editör:</p><p><span ><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.c

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