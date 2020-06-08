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  3. Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
08 Haziran 2020 Pazartesi 15:13 | Son Güncelleme:

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Batman'da 15 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, adreslerde 556 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır 127 fişek eroin, 6 fişek sentetik madde, 400 gram esrar, 7 sentetik ecza maddesi, 4 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ile 9 bin 350 lira ele geçirildiği kaydedildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’unun tutuklandığı aktarılan açıklamada, 1 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

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