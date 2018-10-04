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Batman'da teröre lanet yürüyüşü düzenlenecek

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Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, teröre tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

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Düşünce ve İnanç Platformu öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı lanetlenecek.

Batman Park Alışveriş Merkezinin önünde yarın saat 16.00'da başlayacak teröre tepki yürüyüşü, Atatürk Parkı'nda yapılacak kitlesel basın açıklaması ve duayla sona erecek.

Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

(AA)

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