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  3. Batman'da sır olay! Aracı yol kenarında bulundu

Batman'da sır olay! Aracı yol kenarında bulundu

Batman'da sır olay! Aracı yol kenarında bulundu

Batman'da iki gündür kendisinden haber alınamayan esnafın aracı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Batman'da otomobil galerisi bulunan ve 9 Eylül'de ailesine, alacağını tahsil etmek için bankaya gideceğini belirten M. Salih Tuncer'den (48) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Evli ve 5 çocuk babası Tuncer'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır-Bitlis kara yolunda aracına ulaşıldı.

Yol kenarında bulunan 13 KE 182 plakalı kamyonette yapılan incelemede kan ve kurşun izlerine rastlandı.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tuncer'in kardeşi Faik Tuncer, ağabeyinin bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.

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