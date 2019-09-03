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  3. Batman'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi hayatını kaybetti

Batman'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi hayatını kaybetti

Batman'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi hayatını kaybetti

Batman'da gece görev yapan bekçiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 25 yaşındaki Vezir Gümürkan isimli bekçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre saldırı Gap Mahallesinde sabaha karşı saat 03.00 sularında yaşandı. Gece devriyesi atan bekçilerden Vezir Gümürkan'a henüz sebebi ve kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Gümürkan hastanede yapılan tüm  müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için ekipler inceleme başlattı.

(İHA)

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