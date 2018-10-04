Batman'da 7 askerimiz şehit oldu

Gercüş’te, PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit sayısı 7’ye yükseldi. Şehitlerin naaşları, olay yerinden ambulans ve cenaze araçlarıyla alınarak, Batman Bölge Devle Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralıdan birinin sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürüyor.

(İHA)