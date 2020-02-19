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  3. Batman'da 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Batman'da 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Batman'da 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

 Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne 2015 yılı içerisinde Batman'dan katılım yapan Ö.Ç, gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M ile İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştur. Örgüt üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardır." denildi.

AA


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