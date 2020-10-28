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  • Batman ve Diyarbakır'da "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı
28 Ekim 2020 Çarşamba 11:05 | Son Güncelleme:

Batman ve Diyarbakır'da "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı

Batman ve Diyarbakır'da "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Batman ve Diyarbakır'da, 1451 personelin katılımıyla "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Batman ve Diyarbakır'da, 1451 personelin katılımıyla "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.451 personel görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yıldırım operasyonları" kapsamında 13 Temmuz'dan bu yana 137 teröristin etkisiz hale getirildiği, 74 iş birlikçinin yakalandığı bildirildi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/ <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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