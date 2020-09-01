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  3. Batman Valisi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki
01 Eylül 2020 Salı 22:36 | Son Güncelleme:

Batman Valisi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki

Batman Valisi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki
AA

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentle ilgili yazısından dolayı Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgentürk'e tepki gösterdi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ziyaretine eşlik eden gazetecilere, Işıl Özgentürk'ün yakışıksız bir yazı kaleme aldığını hatırlatarak yazıyı kınadığını söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Batman'ın modern bir şehir olduğunu ifade eden Şahin, şu şekilde konuştu:

"Batman'ın insanları kıymetli, memleket sevdalısı, çalışkan ve üretken insanlardır. Öyle İstanbul'dan, boğazdan, Anadolu'yu hiç tanımadan böyle jakoben ifadelerle, yukarıdan bakan ifadelerle bizim güzel insanlarımızı karalamak kimsenin haddi değildir."

Vali Şahin, Batman OSB'de çalışan işçilerin yarıya yakınının kadınlardan oluştuğunu ve OSB müdürünün de kadın olduğunu aktardı.

"Yazarın kafasında zannedersem bir ortaçağ algısı var." diyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü köy dediği zaman aklına Kadıköy, yayla deyince de aklına Tuzla'daki Yayla Mahallesi geliyor. İstanbul'dan daha ötesini görmediği için böyle yorumlar yapıyor. Buyursun gelsin, Batman nasıl bir şehir kendisine tanıtalım. Batman insanları nasıl insanlar kendisi yakından görsün."
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