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Batı Trakya'daki Sunne Camisi'ne ırkçı saldırı

Batı Trakya'daki Sunne Camisi'ne ırkçı saldırı

Makedonya'nın İskeçe kentinde bulunan Sunne Camisi'ne yumurtalı saldırı düzenlendi.

İskeçe seçilmiş müftü yardımcısı Ahmet Hraloğlu, İskeçe'de kent merkezinde bulunan Sunne Camisi'ne gece yapıldığı tahmin edilen saldırıda, binanın dış cephesine çok sayıda yumurta fırlatıldığını ve "Pontus, unutmuyorum 1919" ifadesiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ağır hakaret içeren sözlerin yazıldığını söyledi.

Sunne Camisi'ne daha önce de benzer ırkçı saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Hraloğlu, sabah namazı için camiye giden cemaat tarafından fark edilen son saldırının cami görevlilerince yetkili makamlara bildirildiğini belirtti.

AA

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