Batı Karadeniz'de 'kızıl güzellik'... Görenler büyülendi!

Yaklaşık 2,5 ay boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların kısıtlandığı bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle yeniden yerli turistlerin gözdesi haline geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, özellikle gün batımı yansımasıyla denizde oluşan kızıllık, bölgeye gelenleri büyüledi.

Gün batımı saatlerine yakın limana gelenler, doğanın oluşturduğu seyrine doyumsuz manzarayı yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek değerlendirdi.

Denize açılan balıkçıların da akşam saatlerine yakın limana dönüşü, büyüleyici manzaraya ayrı bir güzellik kattı.