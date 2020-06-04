Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7569
  • 7,665
  • 372.374
  • 109537
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Batı Karadeniz'de 'kızıl güzellik'... Görenler büyülendi!
04 Haziran 2020 Perşembe 21:41 | Son Güncelleme:

Batı Karadeniz'de 'kızıl güzellik'... Görenler büyülendi!

Batı Karadeniz'de 'kızıl güzellik'... Görenler büyülendi!

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımında denizin üzerine düşen kızıl parıltı büyüleyici manzara oluşturdu.

Yaklaşık 2,5 ay boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların kısıtlandığı bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle yeniden yerli turistlerin gözdesi haline geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, özellikle gün batımı yansımasıyla denizde oluşan kızıllık, bölgeye gelenleri büyüledi.

Gün batımı saatlerine yakın limana gelenler, doğanın oluşturduğu seyrine doyumsuz manzarayı yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek değerlendirdi.

Denize açılan balıkçıların da akşam saatlerine yakın limana dönüşü, büyüleyici manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

Vekillikleri düşürülen HDP'li 2 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı!
Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor
Batı Karadeniz'de 'kızıl güzellik'... Görenler büyülendi!
Tedavisini Başkan Erdoğan üstlenmişti... Minik Taha'dan güzel haber
Ve Nihat Özdemir yabancı sınırını açıkladı
Dünyayı bekleyen dijitalleşme süreci! İnsan veri üreten robota mı dönüşüyor?

Dünyayı bekleyen dijitalleşme süreci! İnsan veri üreten robota mı dönüşüyor?

Demet Şener hamile mi? Üçüncü bebek sürprizi...

Demet Şener hamile mi? Üçüncü bebek sürprizi...

Pekmezin az bilinen yararları

Pekmezin az bilinen yararları

Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller