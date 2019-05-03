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Başpolisler arasından komiser yardımcıları alınacak

Başpolisler arasından komiser yardımcıları alınacak

Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne katılacak aday alımı yapılacağı duyuruldu.

Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne (komiser yardımcısı) katılacak aday alımı yapılacağı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren 18 Ekim 2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden İlk Derece Amirlik Eğitimine katılacak aday alımı yapılacak.

Ön başvurular 6-10 Mayıs tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.

İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavına başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Akademi'nin "www.pa.edu.tr" resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.

(AA)

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