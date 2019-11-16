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  3. Başörtülü gençlere çirkin saldırıda yeni gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Başörtülü gençlere çirkin saldırıda yeni gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Başörtülü gençlere çirkin saldırıda yeni gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’un en işlek semtlerinden Karaköy’de başörtülü kadınların saldırıya uğraması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başörtülü kızlara haince saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu, Karaköy'de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza, karşısından gelen bir kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Neye uğradığını şaşıran kızlar ise başörtüsünü düzeltip, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu. Olayın ardından genç kıza saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadının Sirkeci Marmaray İstasyonundan vatandaşlarla tartışıp küfürler ettiği öğrenildi. Görüntülerde ortamın gerildiğini gören güvenlik görevlisinin ise vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

POLİS PARMAK İZİ ALDI

Polis Karaköy'deki saldırganın saldırı sonrası yere fırlattığı dubadan parmak izi aldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da yaptığı paylaşımda saldırıyı gerçekleştiren kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu, tiwitinde, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

BAKAN SELÇUK SALDIRIYI KINADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

Selçuk, mesajında, "İstanbul Karaköy'de başörtülü kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiç bir zaman emeline ulaşamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı olayla ilgili Karaköy Polis Merkezi Amirliğinde ifade veren Gamze İnce, çıkışta gazetecilere açıklama yapmak istemedi. Öğrenci oldukları belirtilen İnce ve arkadaşı, yakınlarıyla bindikleri otomobille ayrıldı.

Polise ifade veren esnaf Serkan Salih ise gazetecilere yaptığı açıklamada olay anında müşterilerle ilgilendiğini, duyduğu ses üzerine dışarı çıktığını anlattı.

Salih, "İki kardeşimizin bir hanımefendi tarafından darbedildiğini duyduk. Darbeden hanımefendiye yetişemedik." dedi.

Kızların sınava giderken saldırıya maruz kaldığını öğrendiğini aktaran esnaf Veysel Ekingen de "Arkadaşımın anlattığı gibi olaya tam hakim olamadık, olsaydık zaten müdahale ederdik. Bayan da zaten hızla uzaklaştı oradan, aşağılayıcı kelimeler söyleye söyleye gitti." diye konuştu.

Saldırıya uğrayan İnce ile arkadaşının korku içinde kendilerine sığındığını dile getiren Ekingen, çok korktuklarını, titrediklerini vurguladı. Ekingen, kızlarla sohbet ettiğini ve yatıştırmaya çalıştığını belirterek, çay ve su ikram ettiklerini sözlerine ekledi.


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