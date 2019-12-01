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  3. 'Başlık parası nedeniyle evlenemiyoruz'

'Başlık parası nedeniyle evlenemiyoruz'

'Başlık parası nedeniyle evlenemiyoruz'

Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde gençlerin belini hala başlık parası büküyor.

Evlilik çağındaki gençlerin korkulu rüyası olan başlık parasının, 50 bin TL’ye kadar çıkması bölgede evlilik çağına gelen gençlerin ve ailelerinin sıkıntı yaşamasına neden oluyor. İlçede yaşayan N.A. şöyle konuştu: “Bizden 50 bin TL başlık parası ve 250 bin TL’ye yakın altın istediler. Evliliği resmen ticaret haline getirdiler. Şu an 30 yaşındayım, evlenmek için geç bile, ama başlık parası yüzünden evlenemiyorum.” 

 


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