Başlangıç anormal

Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme takviminde önemli bir döneme başladı. Sosyal hayata yönelik birçok tedbir kademeli olarak kaldırılmaya başlarken, maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri ise uygulanmaya devam edecek. Normalleşmenin ilk gününde, vatandaşlar sahillere akın etti. Kimi balık tuttu, kimi ise yağmura aldırış etmeden yürüyüşün tadını çıkardı. Adana’da ise bir restoran sahibi normalleşmeyi kurban keserek kutladı. İşte yurdun dört bir yanından yeni normal hayat:

SADECE YEMEK YERKEN MASKE ÇIKARILACAK



Normalleşme kapsamında 81 ilde açılan restoran, kafe, pastane gibi işletmeler vatandaşlara, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hizmet vermeye başladı. Girişine el dezenfektanı konulan mekanlarda müşteriler, masalara sosyal mesafe kuralına uygun oturmaları için yönlendirildi. Müşterilerin girişte ateşi ölçüldü, sadece yemek yerken maske çıkarılması istendi. İstanbul’un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi’nde ise kimi kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı. Diyarbakır’ın tarihi hanları da müşterilerine kavuştu. İşletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00’ye kadar hizmet verebilecek.

İSTANBUL TRAFİĞİ ESKİ HALİNE DÖNDÜ



Yasağın bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara çıktı. Özel araç ve servislerin trafiğe çıkmasına alt yapı çalışmaları da eklenince Beşiktaş’ta trafik durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske ve eldiven tedbirini sürdürdü ancak yoğunluk isyan ettirdi.

‘YAPIŞIK GİDİYORUZ’

İBB’nin sefer sayılarını artırmama ısrarı nedeniyle metrobüs duraklarında yığılmalar oldu. Yoğunluk nedeniyle şikayetçi olan vatandaşlar “Kalabalık, birbirimize yapışık gidiyoruz. Önlemi alınması gerekiyor. Seferler artırılmalı” diye İBB’ye tepki gösterdi.

YASAK BİTTİ VAPURLAR KALKTI



Koronavirüs tedbirleri 26 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında durdurulan Adalar’a giriş dün itibarıyla açıldı. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren adalara geçmek için Kadıköy İskelesi’ne geldi. Kimi evine gitti, kimi de gezmeye.

KAPALIÇARŞI KEPENKLERİNİ AÇTI



2.5 aydır olan Kapalıçarşı, dün müşterilerine kavuştu. Kuyumcular altınları parlatılıp vitrinlere dizdi, baharat dükkanlarında da boş raflar yeniden dolduruldu. Süs eşyalarının dizildiği raflar ise çarşının renkli görüntülerini yeniden ortaya çıkardı.

BALIĞA KOŞTULAR



Koronavirüsle mücadele kapsamında yasaklanan köprü ve sahillerde balık tutma yasağı da kaldırıldı. Yasağın kalmasıyla birlikte balık tutkunları Galata Köprüsü’ne koştu. Bazı balıkçılar maske takarken bazıları ise kullanmadı. Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen balıkçılar, köprü üzerinde yoğunluk oluşturdu.

YAĞMURA RAĞMEN YÜRÜYÜŞ



Beşiktaş sahilinde yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, 2 buçuk ay sonra yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Kimi bisiklet sürdü kimi de spor yapıp köpeğini gezdirdi.

ADANALILARIN KEBAP ÖZLEMİ



Kebabın başkenti Adana’da, yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı. Koronavirüs önlemlerinin ardından ilk iş gününde, vatandaşlar erken saatlerden itibaren kebapçılarda yoğunluk oluşturdu. Kaburga kebabı ustası ve işletmeci Yaşar Aydın salgın nedeniyle masaların arasında 1.5 metre, sandalyelerin arasında 60 santimetre mesafe bıraktıklarını ve tek kullanımlık gereçlerle hizmet verdiklerini aktararak, “Sabah 07.00’de açtım, 07.20’de ilk misafirlerimiz gelmeye başladı. Şu an ortam tıklım tıklım” dedi.

OYUN OLMAYINCA KAHVELER BOŞ KALDI



Mersin’de 78 gün sonra kapılarını açan kahveler ve kafeler oyunlara izin verilmediği için ilk gün boş kaldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına özen gösteren müşteriler aylar sonra kahveye gelerek çay içtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

YOĞUN TEDBİRLERLE KARA ELMAS MESAİSİ



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) salgın nedeniyle durdurduğu üretim amaçlı çalışmasına yeniden başladı. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı madenci ocağında çalışan işçilere, tertip almalarının ardından görev dağılımı yapıldı. Daha sonra iş yeri hekimlerince ateşleri ölçülen ve sosyal mesafe konusunda bilgi verilen işçilere, kurumca maske dağıtıldı. Yer altına inmek için kuyubaşındaki asansörün önüne gelen madenciler, sosyal mesafe kuralına bağlı kalınarak tek tek asansöre bindirildi.

DENİZ HASRETİ SONUNDA BİTTİ



Antalya’da, 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla maske ve hijyen kuralları getirilen sahiller dolmaya başladı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde bazı vatandaşlar soluğu denizde aldı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye’de de halk plajlarındaki şemsiyeler, denizden 3 metre uzaklığa yerleştirildi, aralarındaki mesafe ise 5 metre olarak ayarlandı.

ANTALYA VE BODRUM’A AKIN VAR



Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Antalya ve Muğla girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluğu tahmin eden emniyet güçleri kırmızı alarma geçerek trafik uygulama noktalarında kontrolleri en üst seviyeye çıkardı. Şehir dışından gelen özellikle 34 ve 06 plakalı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler güvenli bir şekilde tatil beldelerine giriş yaptı. Otobüs terminalinde ise tüm yolcular tek tek kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

CEMAATLE VAKİT NAMAZI



16 Mart tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmanın durdurulmasından uzun bir ara sonrasında camiler öğlen ve ikindi vakitleri için cemaatle namaz kılmaya başlandı. Camilerin açılmasından dolayı şükür duası edildi, cemaat göz yaşlarına hakim olamadı.

TESİSLER HAREKETLENDİ



Önceki gece 24.00 itibarıyla şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının sona ermesinin ardından Afyonkarahisar’da bulunan dinlenme tesislerinde hareketlilikler yaşanmaya başladı. Tüm hijyen önlenmelerinin alındığı tesislerde vatandaşlar mola verip ihtiyaçlarını gidermeye başladı.