'Başkomutanımız liderliğindeki ordumuz şehitlerin intikamını alacaktır'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İdlib'de 33 askerin şehit edilmesine ilişkin olarak, "Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve Ordumuz, şehitlerinin intikamını alacak ve bunun hesabını soracaktır" diye konuştu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik hava saldırısıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Şekib Avdagiç, şunları söyledi: "İstanbul iş dünyası olarak İdlib’de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetlerine yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. Bu saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve Ordumuz, şehitlerinin intikamını alacak ve bunun hesabını soracaktır.

Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. İstanbul Ticaret Odası olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir ‘sefer görev emri’ vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır." (İTO)