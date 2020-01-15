Bahçeli baskına ilişkin 'karanlık operasyon' dedi! Sisi, Esed ve Hafter'e ateş püskürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın girişimiyle ilgili twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur.

Bölgesel işbirliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı böylesi bir dönemde Anadolu Ajansı’nın Kahire Ofisi’ne yapılan karanlık operasyon basın ve ifade hürriyetine açık saldırı, Türkiye’ye çok net hakaret ve husumettir.

Komşu coğrafyalarda kalıcı ateşkes çabalarının ısrarla sürdüğü, Akdeniz’de yükselen tansiyonun sabırla yatıştırılmak istendiği bir süreçte; Libya’da Hafter’in, İdlib’te Esed’ın, Mısır’da Sisi’nin tehlikeli tutumları ve krize oynamaları sorumsuzluktur, şuursuzluktur.

Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye’den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır’ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni ediyorum.