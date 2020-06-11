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  3. Başkentte sağanak etkili oldu
11 Haziran 2020 Perşembe 22:44 | Son Güncelleme:

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

AA'nın aktardığı habere göre, özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Mahsur kalan araçlardan bazılarını kurtaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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