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  3. Başkent'te koca dehşeti! 'Karımı öldürdüm gelin beni alın'

Başkent'te koca dehşeti! 'Karımı öldürdüm gelin beni alın'

Başkent'te koca dehşeti! 'Karımı öldürdüm gelin beni alın'

Ankara’da karısını boğup bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi 274. Cadde'de ikamet eden İbrahim K. (40), eşi Sibel K.’yı (38) boğup bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra "155 Polis İmdat" hattını arayarak “Karımı öldürdüm gelin beni alın” diyen İbrahim K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Sibel ve İbrahim K.’nın 4 çocukları olduğu ve geçim sıkıntılarının bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan İbrahim K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

(İHA)

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