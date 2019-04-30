Başkentte atlı polisler 1 Mayıs'a hazır

Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenliğin ve huzurun sağlanması için devriye yapacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kent asayişinin sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra parklarda geç saatlere kadar devriye gezerek şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapıyor.

Atlı polislerin, parklarda çocukların güvenliği ve huzuru için aktif görev almaları çocukları ve ailelerini de memnun ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde kalabalıklaşan parklarda devriye gezen atlı polislere, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu kapsamda 30 atlı polis, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alanlarda bir araya gelecek olan vatandaşların güvenliğinin ve huzurunun sağlanması için devriye gezecek.

Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü 10.00-18.00 saatleri arasında bazı sendika ve odalar organizesinde, Kazım Karabekir Caddesi AKM yanında toplanılarak, yürüyüşün ardından Anadolu Meydanı’nda "1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü” konulu açık hava toplantısı yapılacak.

Söz konusu etkinlik ile ilgili olarak 30 Nisan 2019 Salı günü, saat 00.00’dan etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs Çarşamba günü sabah 08.00'den etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar ise şöyle:

"Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası),

Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası),

GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası),

Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası),

Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi arası),

Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları,

Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde/sokaklar çift yönlü olarak"

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı kaydedildi.

(AA)