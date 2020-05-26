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  3. Yerli ve milli üretimde yeni gelişme! M4K'nin yeni teslimatları yapıldı
26 Mayıs 2020 Salı 12:55 | Son Güncelleme:

Yerli ve milli üretimde yeni gelişme! M4K'nin yeni teslimatları yapıldı

Yerli ve milli üretimde yeni gelişme! M4K'nin yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'ların (M4K) yeni teslimatlarının yapıldığı açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayiinde üretimler sürüyor. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K'ların yeni teslimatları yapıldı" denildi.


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