Başkan'ın İstanbul mesaisi yoğunlaşıyor

OSMAN NURİ CERİT

İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için geri sayım sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mesaisi de yoğunlaştı. Seçimlere kadar olan süreçte İstanbul’a daha fazla zaman ayıracak olan Erdoğan, haftalık programlarını da buna göre şekillendirecek.

AK Parti’nin seçim kampanyasını yakından takip edecek olan Erdoğan, İstanbul’da bulunduğu günlerde milletle kucaklaşmaya da devam edecek. İlçe mitinglerinin yanı sıra mahalle buluşmaları da Başkan Erdoğan’ın programında yer alacak.

BAYRAMDA İSTANBUL’DA

Başkan Erdoğan seçim çalışmalarına ilişkin kurmayları ile de sık sık bir araya gelmesi ve 31 Mart seçimlerinden meydana gelen hataların bir kez daha yaşanmaması için alınacak önlemleri de değerlendirmesi bekleniyor. Erdoğan toplumun tüm kesimlerinden STK’ların temsilcileriyle de bir araya gelecek. Bayram öncesinde İstanbul’da farklı kesimlerle iftarda bir araya gelen Başkan Erdoğan’ın bayram sürecinde de İstanbul’da olması planlanıyor. Başkan Erdoğan’ın seçim sürecine kadar olan dönemde devlet işleri ve diplomatik temaslarını da İstanbul’dan yürütmesi bekleniyor. Erdoğan’ın yabancı konuklarını da İstanbul’da ağırlaycağı öngörülüyor.

Teşkilat da hızlandı

AK Parti teşkilatları da, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerine yönelik kampanya çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile İstanbul teşkilatı çalınmadık kapı bırakmazken; AK Parti Kadın Kolları da sandık bazlı ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Kadın kolları çalışmalarına ilk olarak Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı arasında farkın fazla olduğu ilçelerden ve mahallelerden başladı. Kadın kolları ayrıca AK Parti seçmeni olup da sandığa gitmeyen seçmeni de ikna etmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

İstanbul’un fethini kutladı

Başkan Erdoğan, İstanbul’un fethinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Sevgili Peygamberimizin övgüsüne, müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul’u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün Türkiye’yi 2023 hedeflerine, 2053’e, 2071’e taşıma yolunda bizlere ilham vermektedir” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Fatih Sultan Mehmet’in askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet’in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez haline gelmiştir” dedi.