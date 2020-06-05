Başkan Yıldız: Haliç'in takipçisi olacağız

Gerçekleştirdikleri dalışın ardından konuşma yapan Başkan Yıldız, “Anlamlı bir günde anlamlı bir mekandayız, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü biz de İstanbul’un, dünyanın gözbebeği olan Haliçimizde bu Çevre Günü etkinliğini kutlamak istedik. Dünya, hızlı bir şekilde gerçekleşen iklim değişikliklerini, küresel ısınmayı, ekolojik dengedeki bozuklukları takip ediyor. Bugün profesyonel dalgıçlarımızla beraber ben de dalgıç elbisesini giydim ve Haliç’in mavi olduğunu umduğum sularına daldım." şeklinde konuştu.

"MAVİ BİR HALİÇ BIRAKMIŞTIK"

Yıldız, "22 Eylül’de Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle burada profesyonel ve milli yüzücülerle yüzmüştüm. O gün mavi bir Haliç vardı, etrafımızda balıklar da bizimle beraber yüzüyordu. Bugün maalesef 10 ay sonra bu maviliği Haliç’te göremedik. Maalesef 5-6 metre aşağıya daldık, görüntü beklediğimizden kötüydü. Biz mevcut büyükşehir yönetimine mavi bir Haliç bırakmıştık, büyükşehir yönetiminden dünyanın gözbebeği olan Haliç’i o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İBB YÖNETİMİ HALİÇ'İ İHMAL EDİYOR"

İBB'nin Haliç çalışmalarını yakından takip edeceğini belirten Haydar Ali Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emanet ettiği o mavi Haliç’i bugün göremiyoruz, demek ki 10 aydır Haliç'imiz, altın boynuzumuz mevcut büyükşehir yönetimi tarafından açıkça görülüyor ki ihmal ediliyor. Gençlerimize emanet edeceğimiz yeşil bir dünya, çevre var. Biz atalarımızdan bu çevreyi miras almadık, evlatlarımıza emanet edebileceğimiz bir mavi Haliç'imiz olsun istiyoruz. Ben Beyoğlu Belediye Başkanı olarak Haliç’in mavi, etrafının yeşil olması gayretinde olacağım. Yarınlarımıza yemyeşil, tertemiz bir Beyoğlu, masmavi bir Haliç bırakmak istiyoruz. Büyükşehir yönetimini de mavi Haliç konusunda yakından takip edeceğiz, her ihmallerini kendilerine hatırlatacağız.” dedi.