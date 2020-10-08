Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan basınında böyle manşet oldu: “Erdoğan kararlı”

Başkan Erdoğan, Katar'da yayımlanan "The Peninsula" gazetesine verdiği mülakatta, dış politikaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmeler ve Türkiye'nin "Mavi Vatan" yaklaşımı konularında da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin, her zaman Doğu Akdeniz'in zenginliklerinin kıyı ülkelerince hakkaniyetli şekilde paylaşımından yana olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bunu tüm diplomatik girişimlerinde vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz, Türkiye'nin asla geri adım atamayacağı bir meseledir

"Ancak başta Yunanistan olmak üzere Türkiye'nin varlığından rahatsız devletler tek taraflı adımlarla gerginlik çıkarıcı tutum içerisine girdiler. Sömürgeciliğiyle ünlü Fransa'nın Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve şimdi de Ermenistan'ı kışkırtan tavrının altında Türkiye'nin bölgede etkin rol alması bulunuyor. Ege ve Akdeniz meselesi Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir. Türkiye'nin ve KKTC'nin yok sayıldığı, kıyılarına hapsedildiği hiçbir çözümü kabul etmediğimizi tüm platformlarda yüksek sesle dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hak ve menfaatlerimizi her zaman ve her şartta korumaya, savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

YUNAN BASINI: ERDOĞAN KARARLI

Başkan Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin sözleri Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Yunan Kathimerini haber sitesi, Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını “Erdoğan, Ege ve Akdeniz hedeflerini sürdürmekte kararlı” şeklinde manşete taşıdı.

Kuzey Kıbrıs’taki Kapalı Maraş’ın bugün açılmasını da hatırlatan Kathimerini Başkan Erdoğan’ın Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki hedeflerinden “asla geri adım atmayacağını” söylediğini vurguladı.