Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisinde Azerbaycan durağı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin bir paylaşımda bulunuldu.

Başkan Erdoğan'ın 'lider diplomasisi' kapsamında yapacağı resmi ziyaretin ortak bağlara sahip, dost ve kardeş iki ülkenin güçlü ilişkilerini daha da pekiştireceğine dikkat çekildi.

Ziyaretle ilgili paylaşımda yer verilen infografikte ziyaretin amacına ilişkin bilgilere yer verildi.

İnfografikte, enerji alanındaki iş birliği ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve FETÖ'yle mücadele başlıklarının ziyaretin başlıca gündem maddeleri olacağı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: