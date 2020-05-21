Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7995
  • 7,4467
  • 377
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbiri... Makam aracında görüntülendi
21 Mayıs 2020 Perşembe 17:33 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbiri... Makam aracında görüntülendi

Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbiri... Makam aracında görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninin ardından Hadımköy'deki hastanenin restorasyon çalışmalarını incelemek üzere yola çıktı. Başkan Erdoğan, makam aracındaki Bakan Koca, koruma ve şoförün de maske taktığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.

Başakşehir'deki hastaneden çıkan Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

DHA


Başkan Erdoğan'ın koronavirüs tedbiri... Makam aracında görüntülendi
Türkiye'de bir ilk! Marmaray ile Anadolu'dan Avrupa'nın göbeğine!
MHP'den o isimlere sert tepki: Yapmaları gereken tek şey...
O sınavın tarihi değişti!
Reklam
Berber ve kuaförlerden gece mesaisi

Berber ve kuaförlerden gece mesaisi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günde 1 bardak bezelye ile gelen şifaya şaşıracaksınız!

Uyuşturucu kaçakçılarının kullandıkları özel araçlar