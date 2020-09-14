Başkan Erdoğan'ın ‘kazanan ceketi' Alman basınında: ‘Siyasetteki vizyonunu kıyafetlerinde de gösteriyor'

Alman basınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekose desenli ceketleri” konulu bir makale kaleme alındı. “Erdoğan’ın ‘kazanan ceketi’ moda dünyasını nasıl etkiliyor?” başlıklı yazıda, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de koyu ve tek renk takım elbiseler norm olarak görülürken, Başkan Erdoğan’ın ekose desenli ceketlerinin dikkat çektiği belirtildi.

Aksam.com.tr’nin Die Welt’ten aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan’ın siyasette olduğu gibi kıyafet konusunda da yerleşik kuralların dışına çıkarak kendi vizyonunu ortaya koyduğunun altı çizildi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, şunları kaydetti:

“Erdoğan giysileriyle ‘Vizyonları olan farklı bir şahsım. Norma bağlı kalmıyorum’ mesajı veriyor.”

Başkan Erdoğan’ın aynı zamanda rahat ve geniş kesimli takım elbiseler tercih etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karakaşlı, “Bunun moda ile pek ilgisi yok. AK Partililer çok çalışan ve namaz kılan insanlar. Bunun için bilinçli olarak geniş kesim takım elbiseler giyiyorlar.” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ MUHALİFLERİ, SIRF ERDOĞAN GİYİYOR DİYE EKOSE SATIN ALMIYOR”

Başkan Erdoğan’ın ceketlerindeki desen ve kesim seçiminin modaya uymasa da siyasi olarak başarılı olduğunu vurgulayan Ferruh Karakaşlı, şu yorumda bulundu:

“Başkan Erdoğan ekose deseni tercih ettiğinden bu yana moda tasarımcılarının AK Parti muhaliflerine artık ekose hiçbir şey satamıyorlar.”

“ERDOĞAN’IN SİYASETİ, KIYAFET SEÇİMİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ”

Atatürk’ün, politikalarının yanı sıra kıyafet stili ile de hatırlandığını ifade eden modacı Karakaşlı, şöyle konuştu:

“Erdoğan da Atatürk gibi tarihe geçecek. Erdoğan’ın siyaseti, kıyafet seçiminden çok daha güçlü. Yaptırdığı otoyollar, köprüler, altyapı projeleriyle anılacak.”