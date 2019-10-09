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Başkan Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an...

Başkan Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Başkan Erdoğan, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması direktifini, telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'a verdi. Erdoğan'ın Akar'la telefonla konuştuğu ve bilgi alarak harekatın başlaması emrini verdiği ana ilişkin görüntüler Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi." ifadeleri kullanıldı.  (AA)

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