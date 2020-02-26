Başkan Erdoğan'ın doğum günü videosu büyük beğeni topladı
Başkan Erdoğan'ın doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatının hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Başkan Erdoğan'ın doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatının hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı
Sosyal medyada paylaşılan videoda vatandaşların 'Recep Tayyip Erdoğan deyince...' sorusuna verdiği yanıtlar yer alıyor.
Başkan Erdoğan'ın doğum günü videosu büyük beğeni topladı https://t.co/BbCJY82uhP#İyikiDoğdunRTE #NiceSenelereSeninle pic.twitter.com/mI2jnPhlvd— Akşam Gazetesi (@Aksam) February 25, 2020