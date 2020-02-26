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  3. Başkan Erdoğan'ın doğum günü videosu büyük beğeni topladı

Başkan Erdoğan'ın doğum günü videosu büyük beğeni topladı

Başkan Erdoğan'ın doğum günü videosu büyük beğeni topladı

Başkan Erdoğan'ın doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatının hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Başkan Erdoğan'ın doğum günü için AK Parti İstanbul teşkilatının hazırladığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı

Sosyal medyada paylaşılan videoda vatandaşların 'Recep Tayyip Erdoğan deyince...' sorusuna verdiği yanıtlar yer alıyor.

 

 


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