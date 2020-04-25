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  3. Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.


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