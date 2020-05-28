Başkan Erdoğan'ın 'Ayasofya' çıkışı, Yunan basınında yankılandı: Türklerden eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un fethinin yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya Camii’nde Fetih Suresi’nin okunacağını açıklaması, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

Aksam.com.tr’nin Yunan basınından derlediği haberlerde, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunacak olmasıyla ilgili olarak "Türklerden eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma" sözünün öne çıktığı görüldü.

(KATHİMERİNİ)

Kathimerini gazetesinin "Erdoğan: Fethin yıl dönümünde Ayasofya’da Fetih Suresi okunacak" başlığıyla duyurduğu haberde, Başkan Erdoğan’ın açıklamaları için "Ayasofya’nın tekrar camiye çevrilmesine ilişkin senaryoları güçlendiriyor." diye yazıldı.

(TA NEA)



Ta Nea gazetesi, Başkan Erdoğan’ın "Olağanüstü bir meydan okuma" etiketiyle sunduğu haberinde Ayasofya’da Fetih Suresi okunacağını yazdı. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığınca İstanbul’un fethiyle ilgili büyük bir organizasyona imza atılacağı kaydedildi.

(OLYMPİA)



Olympia gazetesi, "Türklerden eşi benzeri görülmemiş bir meydan okuma!” başlığıyla okuyucularına aktardığı haberinde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir meydan okumaya imza attı. İstanbul’un Türkler tarafından 1453 yılında fethedilmesinin yıl dönümünde Ayasofya’da Fetih Suresi okunacağı açıklandı." ifadelerine yer verdi.

(IEFİMERİDA)



Iefimerida gazetesi, "Erdoğan’dan olağanüstü bir meydan okuma” başlığıyla sürmanşetten duyurduğu haberinde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Ayasofya’da Kuran okunacağını söyledi.” diye yazıldı. Haberde ayrıca, Başkan Erdoğan’ın “Şehitlerimizi, kahramanlarımızı, özellikle Fatih Sultan Mehmed Han’ı onurlandıracağız." dediği aktarıldı.